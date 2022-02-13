Названа причина неучастия Кокорина в матче со "Специей"

Фото: твиттеры "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Специи", сообщает Firenze Viola.

По сведениям источника, футболист не попал в заявку из-за физического недомогания. Ранее сообщалось, что "Фиорентина" надеется избавиться от россиянина.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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