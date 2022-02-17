Названа причина невключения Дани Алвеса в заявку "Барселоны" на Лигу Европы
Стало известно, почему главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не включил бразильского защитника Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, тренер посчитал, что возрастному футболисту не хватит сил играть дважды в неделю и принял решение использовать его только в матчах чемпионата Испании.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы "Барселона" сыграет с "Наполи". Матчи состоятся 17 и 24 февраля.
В нынешнем сезоне 38-летний Алвес провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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