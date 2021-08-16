Названа причина обморока футболиста "Бордо" во время матча с "Марселем"

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СМИ узнали, почему полузащитник "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание в начале матча 2-го тура французской Лиги 1 против "Марселя" (2:2).

Как пишет Get French Football News, у футболиста случилось головокружение из-за 30-градусной жары. Однако, чтобы избежать рисков, он дополнительно прошёл обследование у кардиолога.

Калу уже падал в обморок летом 2019 года. Тогда его состояние резко ухудшилось из-за обезвоживания.

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