Названа причина обморока футболиста "Бордо" во время матча с "Марселем"

Теги бордомарсельсамуэль калу

Названа причина обморока футболиста "Бордо" во время матча с "Марселем"

Фото твиттер Standard Sport

СМИ узнали, почему полузащитник "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание в начале матча 2-го тура французской Лиги 1 против "Марселя" (2:2).

Как пишет Get French Football News, у футболиста случилось головокружение из-за 30-градусной жары. Однако, чтобы избежать рисков, он дополнительно прошёл обследование у кардиолога.

Калу уже падал в обморок летом 2019 года. Тогда его состояние резко ухудшилось из-за обезвоживания.

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