Названа причина отказа "Манчестер Юнайтед" от приглашения Почеттино

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Названа причина отказа "Манчестер Юнайтед" от приглашения Почеттино

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи с назначением на пост главного тренера команды наставника "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство английского клуба отпугнула сумма отступных в размере 20 миллионов евро. Также на "МЮ" произвели неблагоприятное впечатление трудности ПСЖ в этом сезоне, в частности вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала после проигрыша мадридскому "Реалу" (1:0, 1:3).

В итоге "Манчестер Юнайтед" решил пригласить главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

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