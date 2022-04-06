Названа причина отказа "Манчестер Юнайтед" от приглашения Почеттино
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи с назначением на пост главного тренера команды наставника "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, сообщает ESPN.
По сведениям источника, руководство английского клуба отпугнула сумма отступных в размере 20 миллионов евро. Также на "МЮ" произвели неблагоприятное впечатление трудности ПСЖ в этом сезоне, в частности вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала после проигрыша мадридскому "Реалу" (1:0, 1:3).
В итоге "Манчестер Юнайтед" решил пригласить главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18