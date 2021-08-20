Названа причина отказа "Зенита" от приобретения белорусского вратаря Павлюченко
Фото инстаграм Павла Павлюченко
СМИ узнали, почему питерский "Зенит" вышел из переговоров о покупке голкипера брестского "Руха" Павла Павлюченко.
По информации "Чемпионата", "сине-бело-голубые" отказались удовлетворять финансовые требования белорусского клуба.
"Рух" запросил за вратаря 1,5 миллиона евро, а "Зенит" был готов заплатить не более 1 миллиона.
В текущем сезоне 23-летний Павлюченко пропустил 12 голов в 19 матчах. В начале августа он был на просмотре в расположении чемпиона России.
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