Названа причина отказа "Зенита" от приобретения белорусского вратаря Павлюченко

1 Теги зенит санкт-петербургрух (брест)павел павлюченкотрансферы

Названа причина отказа "Зенита" от приобретения белорусского вратаря Павлюченко

Фото инстаграм Павла Павлюченко

СМИ узнали, почему питерский "Зенит" вышел из переговоров о покупке голкипера брестского "Руха" Павла Павлюченко.

По информации "Чемпионата", "сине-бело-голубые" отказались удовлетворять финансовые требования белорусского клуба.

"Рух" запросил за вратаря 1,5 миллиона евро, а "Зенит" был готов заплатить не более 1 миллиона.

В текущем сезоне 23-летний Павлюченко пропустил 12 голов в 19 матчах. В начале августа он был на просмотре в расположении чемпиона России.

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