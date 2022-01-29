Названа причина отсутствия Азмуна на втором сборе "Зенита"

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Названа причина отсутствия Азмуна на втором сборе "Зенита"

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Стало известно, почему нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун не поехал на второй тренировочный сбор команды в Португалии.

По информации "СЭ", 27-летний футболист до сих пор находится на карантине в отеле в Дубае.

Когда иранец сдаст отрицательный тест на коронавирус, он прибудет в расположение "сине-бело-голубых".

Впрочем, есть вероятность, что "Байер" договорится о переходе Азмуна до закрытия зимнего трансферного окна, и он отправится в Германию.

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