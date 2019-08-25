Названа причина отсутствия Глушакова в заявке "Ахмата" на матч с ЦСКА
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не заявлен на матч 7-го тура чемпионата России с ЦСКА. Грозненский клуб объяснил по какой причине форвард отсутствует.
"У Глушакова дискомфорт в задней мышце бедра. Решили не рисковать, но ничего страшного нет", - информирует пресс-службу "Ахмата".
Матч ЦСКА - "Ахмат" состоится сегодня, 25 августа на "Арена ЦСКА". Начало - в 16:30 (мск).
А еще: Чалов - в старте на матч ЦСКА - "Ахмат". Глушакова нет даже в запасе| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Нико Ковач остался доволен игрой Коутиньо
-
Названа причина отсутствия Глушакова в заявке "Ахмата" на матч с ЦСКА
-
СМИ: Тимо Вернер сегодня продлит контракт с "РБ Лейпцигом"
-
Быстров сравнил нападающего "Краснодара" Берга с деревом
-
Чалов - в старте на матч ЦСКА - "Ахмат". Глушакова нет даже в запасе
-
"Ден Хааг" в гостях выиграл у "Валвейка" в матче 4-го тура чемпионата Голландии
-
Де Лигт: "Непопадание в стартовый состав "Ювентуса" стало для меня неожиданностью"
-
Адиль Рами может продолжить карьеру в "Фенербахче"
-
Погба: "Расистские оскорбления - невежество, но они делают меня только сильнее"
-
"Тоттенхэм" в январе 2020 года намерен купить Дибалу
-
Неймар снова не попал в заявку ПСЖ на матч 3-го тура Лиги 1
-
Рассказов указал топ-3 футболистов, с которыми он играл в одной команде
-
Сезон новый - проблемы старые: разбираем центральный матч 3 тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом"
-
Рамос: "Я бы очень хотел, чтобы Навас остался в "Реале"
-
"Шальке" арендует на два года игрока "Барселоны"
-
Агент рассказал, почему Рибери отказался переходить в "Локомотив"
-
"Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара
-
Девушка Роналду рассказала, как соблазняет португальца
-
Вальверде подверг критике Гризманна
-
"Ливерпуль" может продать Салаха
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Локомотив Москва
|7
|14
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|6
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2