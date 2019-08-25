Названа причина отсутствия Глушакова в заявке "Ахмата" на матч с ЦСКА

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Названа причина отсутствия Глушакова в заявке "Ахмата" на матч с ЦСКА

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не заявлен на матч 7-го тура чемпионата России с ЦСКА. Грозненский клуб объяснил по какой причине форвард отсутствует.

"У Глушакова дискомфорт в задней мышце бедра. Решили не рисковать, но ничего страшного нет", - информирует пресс-службу "Ахмата".

Матч ЦСКА - "Ахмат" состоится сегодня, 25 августа на "Арена ЦСКА". Начало - в 16:30 (мск).

А еще: Чалов - в старте на матч ЦСКА - "Ахмат". Глушакова нет даже в запасе| http://soccernews.ru
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