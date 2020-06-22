Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не пришёл на командное собрание, поскольку находится за пределами Москвы.

Сообщается, что в субботу после разгромного поражения от "Зенита" со счётом 0:4 белорусский специалист написал заявление об уходе и уехал в родную страну.

Сейчас клуб ведёт переговоры с тренером, пытаясь убедить его поработать хотя бы до конца текущего сезона.

Напомним, что только в мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до июня 2021 года.

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