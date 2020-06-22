Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА

Теги цска москвавиктор гончаренко

Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не пришёл на командное собрание, поскольку находится за пределами Москвы.

Сообщается, что в субботу после разгромного поражения от "Зенита" со счётом 0:4 белорусский специалист написал заявление об уходе и уехал в родную страну.

Сейчас клуб ведёт переговоры с тренером, пытаясь убедить его поработать хотя бы до конца текущего сезона.

Напомним, что только в мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до июня 2021 года.

Не пропустите: Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21

Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов