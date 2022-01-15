Названа причина перевода Ещенко в тренерский штаб "Спартака"
Фото: инстаграм Андрея Ещенко/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко был переведен в тренерский штаб клуб по инициативе нового главного тренера "красно-белых" Паоло Ваноли, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, итальянский специалист посчитал, что 37-летний Ещенко не сможет помочь команде на поле, но имеет возможность передать опыт молодым игрокам в качестве тренера.
37-летний Ещенко выступал за "Спартак" с 2016 года. Всего он провел за клуб 109 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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