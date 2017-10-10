Названа причина, по которой Месси не спешит продлевать контракт с "Барселоной"

Испанские СМИ назвали причину, по которой форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не спешит продлевать контракт со своим клубом.

Так, аргентинец не ставит свою подпись под новым соглашением с "сине-гранатовыми" ввиду неопределенности, которая сложилась вокруг будущего клуба. В частности, 30-летний нападающий обеспокоен тем, что при возможном провозглашении независимости Каталонии "Барса" может быть исключена из Ла Лиги, из-за чего ей придется играть в новом чемпионате, и вероятнее всего, более слабом.

Напомним, Сампаоли похвалил Месси. | soccernews.ru