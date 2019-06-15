Названа причина, по которой Рамос не позвал на свадьбу Роналду

Теги реал мадридсерхио рамоскриштиану роналду

Названа причина, по которой Рамос не позвал на свадьбу Роналду

Стало известно, почему капитан "Реала" Серхио Рамос не позвал на свадьбу с Пилар Рубио Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

По данным источника, после того, как португалец перешел из "королевского клуба" в "Ювентус" их общение с Рамосом сошли на нет. Кроме того, капитан команды и его невеста установили число приглашённых на торжество в границах от 400 до 500 человек.

Отметим, что на свадьбу Рамоса не сможет прилететь Икер Касильяс из-за болезни своей жены. 

Напомним, торжество состоится сегодня, 15 июня. 33-летний футболист и 41-летняя Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

А еще: Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны"| http://soccernews.ru
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