Названа причина, по которой Рамос не позвал на свадьбу Роналду

Стало известно, почему капитан "Реала" Серхио Рамос не позвал на свадьбу с Пилар Рубио Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

По данным источника, после того, как португалец перешел из "королевского клуба" в "Ювентус" их общение с Рамосом сошли на нет. Кроме того, капитан команды и его невеста установили число приглашённых на торжество в границах от 400 до 500 человек.

Отметим, что на свадьбу Рамоса не сможет прилететь Икер Касильяс из-за болезни своей жены.

Напомним, торжество состоится сегодня, 15 июня. 33-летний футболист и 41-летняя Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

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