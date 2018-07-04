Названа причина, по которой "Ювентус" решился выкупить контракт Роналду

Названа причина, по которой туринский "Ювентус" решился выкупить контракт форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, действия "старой синьоры" объясняются тем, что "старая синьора" является единственным клубом в истории Лиги Чемпионов, которой один игрок, коим и является португальский бомбардир, забил более 10-ти голов в рамках турнира. Видимо, чемпион Италии решил просто таким образом избавиться от своего главного обидчика.

Напомним, Матюиди высказался о возможном переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru