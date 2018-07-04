Названа причина, по которой "Ювентус" решился выкупить контракт Роналду

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналду

Названа причина, по которой "Ювентус" решился выкупить контракт РоналдуНазвана причина, по которой туринский "Ювентус" решился выкупить контракт форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, действия "старой синьоры" объясняются тем, что "старая синьора" является единственным клубом в истории Лиги Чемпионов, которой один игрок, коим и является португальский бомбардир, забил более 10-ти голов в рамках турнира. Видимо, чемпион Италии решил просто таким образом избавиться от своего главного обидчика.

Напомним, Матюиди высказался о возможном переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов