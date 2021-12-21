Названа причина, почему талант "Барселоны" Гави играет с развязанными шнурками

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Названа причина, почему талант "Барселоны" Гави играет с развязанными шнурками

Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Гави регулярно играет с развязанными шнурками, так как не умеет их завязывать, сообщает испанский журналист Марк Марба Пратс в своем твиттере. 

Одноклубники хавбека уже неоднократно завязывали ему шнурки во время матчей.

В нынешнем сезоне 17-летний Гави провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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