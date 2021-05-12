Названа причина предстоящего ухода Буффона из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон решил покинуть туринский клуб из-за главного тренера Андреа Пирло, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Буффон разочаровался в работе с Пирлой, так как надеялся, что получить возможность чаще выходить на поле. Также голкипер расстроен тем, как команда играет в нынешнем сезоне. "Ювентус" вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, а в чемпионате Италии занимает лишь пятое место и может не попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, что Буффон покинет "Ювентус" ближайшим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 43-летний голкипер провел 12 матчей и пропустил семь голов.

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