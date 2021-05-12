Названа причина предстоящего ухода Буффона из "Ювентуса"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон решил покинуть туринский клуб из-за главного тренера Андреа Пирло, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, Буффон разочаровался в работе с Пирлой, так как надеялся, что получить возможность чаще выходить на поле. Также голкипер расстроен тем, как команда играет в нынешнем сезоне. "Ювентус" вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, а в чемпионате Италии занимает лишь пятое место и может не попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
Напомним, что Буффон покинет "Ювентус" ближайшим летом на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 43-летний голкипер провел 12 матчей и пропустил семь голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|26
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|26
|62
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|26
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|4
|Аталанта
|26
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17