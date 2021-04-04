Названа причина предстоящего ухода Рибальты из "Зенита"

Фото: твиттер "Лучшие Спортивные Новости"/Автор неизвестен

Стали известны подробности предстоящего ухода спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибальты, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, клуб и испанский специалист изначально не планировали продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. Дело в том, что Рибальта хотел получить расширение полномочий, но руководство петербургского клуба не собиралось давать ему подобное.

После 23 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

Не пропустите: Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита". | http://soccernews.ru