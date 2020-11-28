Названа причина смерти Диего Марадоны

Вскрытие тела Диего Марадоны позволило выяснить причину его скоропостижного ухода из жизни в минувшую среду.

По информации Clarin, причина смерти легендарного футболиста - острый отёк лёгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

Была у аргентинца и серьёзная патология - дилатационная кардиомиопатия, из-за которой его сердце было вдвое больше нормы.

Марадона умер в возрасте 60 лет. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. По факту смерти бывшего футболиста возбуждено уголовное дело.

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