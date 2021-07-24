Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен
Полузащитник "Астон Вилла" Джек Грилиш не хочет переходить в "Манчестер Сити", так как опасается стать запасным игроком, сообщает talkSPORT.
По сведениям источника, футболист считает, что в составе "горожан" столкнется с большой конкуренцией. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за хавбека около 120 миллионов евро.
25-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы". В прошлом сезоне он провел за бирмингемский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
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