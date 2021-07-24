Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен

Полузащитник "Астон Вилла" Джек Грилиш не хочет переходить в "Манчестер Сити", так как опасается стать запасным игроком, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, футболист считает, что в составе "горожан" столкнется с большой конкуренцией. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за хавбека около 120 миллионов евро.

25-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы". В прошлом сезоне он провел за бирмингемский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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