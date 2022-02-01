Названа причина срыва трансфера Миранчука в "Лацио"
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Российский полузащитник бергамской "Аталанты" Алексей Миранчук мог перейти в римский "Лацио", но трансфер сорвался в последний момент, сообщает Laziochannel.
По сведениям источника, клубы были близки к трансферу, но затем "Аталанта" потребовала включить в сделку пункт об обязательстве выкупа за 15 миллионов евро. "Лацио" не устроили такие условия, так как римляне были готовы арендовать хавбека за 1 миллион евро с правом выкупа за 10 миллионов.
В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 13 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
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|Милан
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|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
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