Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины, так как не договорился об условиях нового контракта, сообщает "Обозреватель".
По сведения источника, Шевченко требовал увеличить общий бюджет тренерского штаба до трех миллионов долларов в год, но руководство Украинской ассоциации футбола предлагало ему в два раза меньше.
Напомним, что сборная Украины под руководством Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, в котором проиграла команде Англии со счетом 0:4.
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