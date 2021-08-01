Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины

1 Теги украинаандрей шевченко

Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины, так как не договорился об условиях нового контракта, сообщает "Обозреватель".

По сведения источника, Шевченко требовал увеличить общий бюджет тренерского штаба до трех миллионов долларов в год, но руководство Украинской ассоциации футбола предлагало ему в два раза меньше.

Напомним, что сборная Украины под руководством Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, в котором проиграла команде Англии со счетом 0:4.

Не пропустите: Семин высказался об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

И коню понятно, что Шева решил воспользоваться моментом и выдоить родную страну ...по полной!

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