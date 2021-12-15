Названа причина визита Ибрагимовича к Папе Римскому

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Названа причина визита Ибрагимовича к Папе Римскому

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович встретился с Папой Римским, чтобы подарить ему свою новую автобиографию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист подарил понтифику книгу под названием "Адреналин".

"Я принес кое-что и хотел передать это вам лично. Это часть моей истории. Книга содержит описание моей жизни и небольшое послание", — сказал Ибрагимович.

"С удовольствием прочту", — ответил Папа Римский.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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