Названа причина возможного ухода Николича из "Локомотива"

Фото: Твиттер @fclokomotiv

Наставник "Локомотива" Марко Николич готов покинуть свой пост.

По информации "Чемпионата", причиной этому является политикой нового руководства клуба, которая не устраивает сербского тренера.

41-летний специалист требует продлить соглашения с футболистами, которых он считает ключевыми для "железнодорожников". Речь идет о Максиме Мухине, Рифате Жемалетдинове, Владиславе Игнатьеве и Антоне Коченкове. Кроме того, в интересах клуба, считает серб, продлить договор с капитаном команды Ведраном Чорлукой.

"Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты", – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не изменится. Тренер уже сообщил об этом руководству москвичей.