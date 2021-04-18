Названа причина возможного ухода Николича из "Локомотива"

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Названа причина возможного ухода Николича из "Локомотива"Фото: Твиттер @fclokomotiv
Наставник "Локомотива" Марко Николич готов покинуть свой пост.

По информации "Чемпионата", причиной этому является политикой нового руководства клуба, которая не устраивает сербского тренера.

41-летний специалист требует продлить соглашения с футболистами, которых он считает ключевыми для "железнодорожников". Речь идет о Максиме Мухине, Рифате Жемалетдинове, Владиславе Игнатьеве и Антоне Коченкове. Кроме того, в интересах клуба, считает серб, продлить договор с капитаном команды Ведраном Чорлукой.

"Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты", – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не изменится. Тренер уже сообщил об этом руководству москвичей.

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