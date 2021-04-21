Названа причина выхода английских клубов из Суперлиги

Английские клубы были вынуждены покинуть проект Европейской Суперлиги из-за давления со стороны местных футбольных властей, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, клубам пригрозили отстранить их от участия в национальных турнирах, что привело бы к большим финансовым потерям. Кроме того, руководство Великобритании собиралось принять специальные законы, чтобы помешать клубам играть в Суперлиге.

В итоге "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" были вынуждены объявить о выходе из Суперлиги.

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