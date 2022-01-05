Названа причина задержки трансфера Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа"

Теги аталантаалексей миранчукжереми богадженоаджан пьеро гасперини

Названа причина задержки трансфера Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

"Аталанта" умышленно затягивает переход российского полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа", сообщает Sport24.

По сведениям источника, главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не хочет терять Миранчука до тех пор, пока к клубу не присоединится ивуариец Жереми Бога, который вскоре должен перейти из "Сассуоло". Впрочем, через несколько дней Бога отправится на Кубок Африки, который пройдет с 9 января по 6 февраля. Таким образом, "Аталанта" попробует удержать россиянина до 31 января.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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