Названа причина замены арбитров перед матчем "Спартак" - "Бенфика"

Пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала причину замены арбитров перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и лиссабонской "Бенфикой".

"Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча", — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА

Напомним, что изначально матч должны были обслуживать испанские арбитры, но вместо них была назначена сербская бригада.

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