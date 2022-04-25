Названа причина желания Почеттино покинуть ПСЖ
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино хочет покинуть клуб, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, аргентинский специалист недоволен тем, что руководство клуба принимает решения по трансферам без его согласия. К примеру, тренер не хотел видеть в команде испанского защитника Серхио Рамоса, который перешел из "Реала" на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино стал чемпионом Франции, но проиграл матч за Суперкубок Франции, а также досрочно вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.
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|Команда
|М
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|ПСЖ
|27
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|Марсель
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|56
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
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|Ницца
|28
|41
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13