Названа причина желания Почеттино покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино хочет покинуть клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, аргентинский специалист недоволен тем, что руководство клуба принимает решения по трансферам без его согласия. К примеру, тренер не хотел видеть в команде испанского защитника Серхио Рамоса, который перешел из "Реала" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино стал чемпионом Франции, но проиграл матч за Суперкубок Франции, а также досрочно вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

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