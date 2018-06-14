Названа самая популярная команда ЧМ-2018

Сборная Португалии стала самой популярной командой, которая сыграет на Чемпионате Мира-2018.

Такое вывод специалисты сделали, проведя анализ социальных сетей.

Как сообщает Marca, игроки этой сборной имеют около 360 миллионов поклонников в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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