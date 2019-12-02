Названа самая результативная связка Примеры в 21-м веке

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Названа самая результативная связка Примеры в 21-м веке

Связка нападающих "Барселоны" Луиса Суареса и Лионеля Месси является самой результативной в чемпионате Испании в 21-м веке.

Аргентинец и уругваец создали друг для друга 56 голов в Примере, начиная с 2014 года, когда "Эль Пистолеро" перебрался в каталонский клуб.

Примечательно, что забитые мячи и ассисты между форвардами "сине-гранатовых" разделились поровну – по 28.

Их ближайшие преследователи - это уже распавшийся дуэт Криштиану Роналду и Карима Бензема из "Реала". Показатель звёзд "сливочных" - 40 голов.

Не пропустите: Месси забил 700-й гол в профессиональной карьере. | http://soccernews.ru
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