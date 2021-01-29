Названа символическая сборная десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
Стал известен состав символической сборной десятилетия в Южной Америке от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В команду включены 6 бразильцев, 4 аргентинца и 1 перуанец.
Вратарь: Жулио Сезар (Бразилия);
Защитники: Тьяго Силва, Марсело, Дани Алвес (все - Бразилия), Хавьер Маскерано (Аргентина);
Полузащитники: Лионель Месси, Анхель Да Мария (оба - Аргентина), Каземиро (Бразилия);
Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина), Паоло Герреро (Перу), Неймар (Бразилия).
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