Названа символическая сборная десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS

Стал известен состав символической сборной десятилетия в Южной Америке от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В команду включены 6 бразильцев, 4 аргентинца и 1 перуанец.

Вратарь: Жулио Сезар (Бразилия);

Защитники: Тьяго Силва, Марсело, Дани Алвес (все - Бразилия), Хавьер Маскерано (Аргентина);

Полузащитники: Лионель Месси, Анхель Да Мария (оба - Аргентина), Каземиро (Бразилия);

Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина), Паоло Герреро (Перу), Неймар (Бразилия).

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