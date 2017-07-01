Названа символическая сборная Евро-2017 U-21

УЕФА объявила символическую сборную Чемпионата Европы-2017 U-21.

Команда состоит из шести немецких футболистов, трех игроков Испании и по одному из Словакии и Италии.

Сборная Евро-2017 U-21: Юлиан Поллерсбек, Джереми Толян, Никлас Штарк, Янник Герхардт (все - Германия), Милан Шкриньяр (Словакия), Максимилиан Арнольд, Макс Майер (оба - Германия), Дани Себальос, Сауль Ньигес, Марко Асенсио (все - Испания), Федерико Бернардески (Италия).

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