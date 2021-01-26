Названа символическая сборная текущего сезона Серии А. Роналду, Муриэль, Лукаку и Тео Эрнандес — в составе

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Названа символическая сборная текущего сезона Серии А. Роналду, Муриэль, Лукаку и Тео Эрнандес — в составеАналитический портал Opta составил символическую сборную текущего сезона Серии А.

Больше всего в составе представителей "Интера" — 4 игрока. Из лидирующего "Милана" — два футболиста.

Стоит отметить, что в числе лучших нет второго и третьего бомбардира Серии А — Чиро Иммобиле из "Лацио" (13 мячей) и Златана Ибрагимовича из "Милана" (12).

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Марко Сильвестри ("Верона").
Защитники: Данило ("Ювентус"), Стефан де Врей, Милан Шкриньяр (оба — "Интер"), Тео Эрнандес ("Милан").
Полузащитники: Марсело Брозович ("Интер"), Франк Кесси ("Милан"), Родриго Де Пауль ("Удинезе").
Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Луис Муриэль ("Аталанта"), Ромелу Лукаку ("Интер").

Читать также: "Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии А | http://soccernews.ru
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