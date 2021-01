Названа символическая сборная текущего сезона Серии А. Роналду, Муриэль, Лукаку и Тео Эрнандес — в составе

Аналитический портал Opta составил символическую сборную текущего сезона Серии А.

Больше всего в составе представителей "Интера" — 4 игрока. Из лидирующего "Милана" — два футболиста.

Стоит отметить, что в числе лучших нет второго и третьего бомбардира Серии А — Чиро Иммобиле из "Лацио" (13 мячей) и Златана Ибрагимовича из "Милана" (12).

11 - Here is the Serie A 2020/21 best XI so far (first half of the season) based on Opta data. Army. pic.twitter.com/hzVsZY5m7u