Названа скромная зарплата лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в "Уфе"

Фото твиттер "Уфы"

Стал известен размер оклада нападающего Гамида Агадарова в "Уфе".

Напомним, что 21-летний футболист является лучшим бомбардиром РПЛ на сегодняшний день - 8 голов в 8 матчах.

По информации обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера, зарплата форварда составляет 150 тысяч рублей в месяц или 1,8 миллиона рублей в год.

Стоит отметить, что зимой 2020 года Агадаров мог оказаться в "Зените", но тогда "Уфа" предложила больше за его трансфер.

Не пропустите: "Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова. | http://soccernews.ru