Названа скромная зарплата лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в "Уфе"
Фото твиттер "Уфы"
Стал известен размер оклада нападающего Гамида Агадарова в "Уфе".
Напомним, что 21-летний футболист является лучшим бомбардиром РПЛ на сегодняшний день - 8 голов в 8 матчах.
По информации обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера, зарплата форварда составляет 150 тысяч рублей в месяц или 1,8 миллиона рублей в год.
Стоит отметить, что зимой 2020 года Агадаров мог оказаться в "Зените", но тогда "Уфа" предложила больше за его трансфер.
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