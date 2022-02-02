Названа сумма компенсации Обамеянгу за уход из "Арсенала"

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг получил солидную компенсацию за досрочный разрыв контракта с лондонским "Арсеналом", сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб заплатил футболисту восемь миллионов евро. Благодаря этому "канониры" сэкономили около 30 миллионов, которые форвард должен был получить в качестве зарплаты по оставшемуся контракту.

Ожидается, что форвард в ближайшее время перейдет в "Барселону".

32-летний Обамеянг выступал за "Арсенал" с 2018 года. Всего он провел за клуб 163 матча во всех турнирах, забил 92 гола и отдал 21 результативную передачу.

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