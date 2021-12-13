Названа сумма компенсации Рую Витории за увольнение из "Спартака"

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Португалец Руй Витория получил 2,25 миллиона евро за предстоящее увольнение с поста главного тренера московского "Спартака", сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По сведениям источника, еще 250 тысяч евро получит тренерский штаб португальца. Окончательное решение об увольнении тренера было принято после поражения "Спартака" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).

51-летний Витория возглавляет "Спартак" с лета 2021 года. Под его руководством "красно-белые" после 18 туров занимают девятое место в чемпионате России, а также вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

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