Названа сумма компенсации за увольнение Фавра

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Названа сумма компенсации за увольнение ФавраБывший тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр получит 1 миллион евро в качестве компенсации за увольнение, сообщает Goal со ссылкой на Bild.

Руководство отправило в отставку швейцарского специалиста на следующий день после сокрушительного разгрома от "Штутгарта" (1:5) в матче 11-го тура Бундеслиги. Исполнять обязанности главного тренера временно назначен Эдин Терзич, который работал помощником Фавра.

Напомним, "Боруссия" в сезоне 2020/2021 с 19 очками занимает 5 строчку турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. 

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