Названа сумма компенсации за увольнение Фавра

Бывший тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр получит 1 миллион евро в качестве компенсации за увольнение, сообщает Goal со ссылкой на Bild.

Руководство отправило в отставку швейцарского специалиста на следующий день после сокрушительного разгрома от "Штутгарта" (1:5) в матче 11-го тура Бундеслиги. Исполнять обязанности главного тренера временно назначен Эдин Терзич, который работал помощником Фавра.