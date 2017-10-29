Названа сумма, которую необходимо выручить ПСЖ с продажи игроков, чтобы соответствовать правилам финансового Fair Play
Французский ПСЖ продолжает вести работу над исходящими трансферами, чтобы соответствовать правилам финансового Fair Play.
Так, по сведениям le10sport, парижанам, дабы не попасть под санкции УЕФА, в течение двух ближайших трансферных окон необходимо будет продать своих игроков на сумму в пределах от 60-ти до 100 миллионов евро.
Напомним, Верратти высказался о своем несостоявшемся переходе в "Барселону". | soccernews.ru
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|ФК Кан
|11
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|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Генгам
|11
|14
|12
|Анжер
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|12
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3