Названа сумма, которую необходимо выручить ПСЖ с продажи игроков, чтобы соответствовать правилам финансового Fair Play

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Названа сумма, которую необходимо выручить ПСЖ с продажи игроков, чтобы соответствовать правилам финансового Fair PlayФранцузский ПСЖ продолжает вести работу над исходящими трансферами, чтобы соответствовать правилам финансового Fair Play.

Так, по сведениям le10sport, парижанам, дабы не попасть под санкции УЕФА, в течение двух ближайших трансферных окон необходимо будет продать своих игроков на сумму в пределах от 60-ти до 100 миллионов евро.

Напомним, Верратти высказался о своем несостоявшемся переходе в "Барселону". | soccernews.ru

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