Названа сумма, которую получит Луческу за чемпионство "Динамо"

Фото: Твиттер @DynamoKyiv

В матче 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" разгромило "Ингулец" со счетом 5:0 и досрочно стало чемпионом, впервые за 5 сезонов. Команда под руководством главного тренера Мирчи Луческу получила возможность начать следующий сезон Лиги Чемпионов с группового этапа.



Румынская пресса утверждает, что 75-летний специалист, который возглавил киевлян по ходу сезона, получил за чемпионство денежный бонус в размере 1 миллиона евро.



Стоит отметить, что для румына это уже девятый титул чемпиона Украины. Предыдущие восемь он выиграл вместе с донецким "Шахтером".



Напомним, что зарплата Луческу в "Динамо" без бонусов составляет 1,2 миллиона.

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