Названа сумма, которую получит Моуринью за увольнение из "Тоттенхэма"
Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заработает 17 миллионов евро за досрочный разрыв контракта с лондонским клубом, сообщает The Sun.
Таким образом, общая сумма компенсаций португальскому специалисту за увольнения составит более 80 миллионов евро. Ранее он получил 35 миллионов за две отставки из "Челси", 20 миллионов - от "Реала", а также 17 миллионов за увольнение из "Манчестер Юнайтед". Моуринью уходил сам только из "Порту" и "Интера".
Напомним, что 58-летний Моуринью был уволен после серии неудовлетворительных результатов. По другим данным, тренер был отправлен в отставку, так как он отказался выводить команду на тренировку в знак протеста против участия клуба в Суперлиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18