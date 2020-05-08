Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса

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Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса

Стало известно, сколько денег недополучат клубы РПЛ из-за текущего кризиса.

Согласно документальному фильму Sports.ru, представители высшей лиги России оценили потерянные доходы в 6 миллиардов рублей.

Данная сумма включает в себя билетную выручку и замороженные спонсорские контракты. Поскольку кризис ещё не окончен, убытки продолжат расти.

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