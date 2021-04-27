Названа сумма, которую "Шахтер" предложил Де Дзерби

Теги роберто де дзербишахтер донецк

Названа сумма, которую "Шахтер" предложил Де ДзербиФото: Твиттер @lequipe 
Донецкий "Шахтер" продолжает переговоры с наставником "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

Украинский клуб предлагает 41-летнему итальянцу контракт до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Как сообщалось ранее, кандидатуру Де Дзерби лично лоббирует спортивный директор "горняков" Дарио Срна.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что по действующему контракту с "Сассуоло" специалист получает 1,1 млн евро в год.

В сезоне 2020/2021 Серии А "Сассуоло" занимает восьмую строчку за пять туров до конца чемпионата.

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