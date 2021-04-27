Названа сумма, которую "Шахтер" предложил Де Дзерби
Фото: Твиттер @lequipe
Донецкий "Шахтер" продолжает переговоры с наставником "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.
Украинский клуб предлагает 41-летнему итальянцу контракт до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.
Как сообщалось ранее, кандидатуру Де Дзерби лично лоббирует спортивный директор "горняков" Дарио Срна.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что по действующему контракту с "Сассуоло" специалист получает 1,1 млн евро в год.
В сезоне 2020/2021 Серии А "Сассуоло" занимает восьмую строчку за пять туров до конца чемпионата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13