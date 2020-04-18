Названа сумма, которую теряет "Барселона" за каждый несыгранный матч на "Камп Ноу"

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Названа сумма, которую теряет "Барселона" за каждый несыгранный матч на "Камп Ноу"

Журналисты Marca узнали размер потерь "Барселоны" из-за того, что не проводятся домашние матчи команды.

Так, из-за каждого несыгранного поединка на "Камп Ноу" бюджет клуба не досчитывается 3,3 миллионов евро.

Если пандемия коронавируса не отступит и текущий сезон не будет завершён, то итоговые убытки "сине-гранатовых" только по этой статье достигнут 20-25 миллионов евро.

Напомним, что на время вынужденной паузы футболистам "Барсы" пришлось пойти на 70-процентное снижение зарплаты.

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