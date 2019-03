Названа сумма, которую "Ювентус" заработает на матче с "Атлетико"

Сегодня, 12 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Атлетико".

Как сообщает официальный твиттер туринского клуба, данный матч станет рекордным по количеству заработанных на нем денег.

По данным источника, "Ювентус" заработает 5,5 миллионов евро.

Tonight's match against @atletienglish will see Juventus make a record earnings of €5.5m (including hospitality services). #JuveAtleti #UCL