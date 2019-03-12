Названа сумма, которую "Ювентус" заработает на матче с "Атлетико"

Сегодня, 12 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Атлетико".

Как сообщает официальный твиттер туринского клуба, данный матч станет рекордным по количеству заработанных на нем денег.

По данным источника, "Ювентус" заработает 5,5 миллионов евро.

Встреча пройдет в Турине. Начало - в 23:00 (мск).

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