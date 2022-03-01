Названа сумма неустойки, которую Сульшер получил за увольнение из "МЮ"

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Названа сумма компенсации, которую "Манчестер Юнайтед" выплатил за увольнение бывшему главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, сообщает Goal.

По сведениям источника, норведский специалист получил порядка восьми миллионов евро. Тренерскому штабу Сульшера досталось еще около четырех миллионов.

49-летний Сульшер тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 годы. Под его руководством манкунианцы в прошлом сезоне заняли второе место в Премьер-лиге.

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