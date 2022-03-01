Названа сумма неустойки, которую Сульшер получил за увольнение из "МЮ"
Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен
Названа сумма компенсации, которую "Манчестер Юнайтед" выплатил за увольнение бывшему главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, сообщает Goal.
По сведениям источника, норведский специалист получил порядка восьми миллионов евро. Тренерскому штабу Сульшера досталось еще около четырех миллионов.
49-летний Сульшер тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 годы. Под его руководством манкунианцы в прошлом сезоне заняли второе место в Премьер-лиге.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18