Названа сумма отступных Кашшаи за увольнение из РФС

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

13 сентября РФС официально объявил о том, что Виктор Кашшаи покидает свой пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.

Как сообщает Sport24, контракт Кашшаи с РФС был рассчитан до лета 2022 года, однако неустойку за досрочное расторжение ему платить не будут. Венгерский специалист получит только сумма, равную трем его окладам.

По официальной версии Кашшаи ушел в отставку из-за организационных изменений в РФС.

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