Названа сумма отступных Кашшаи за увольнение из РФС
Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен
13 сентября РФС официально объявил о том, что Виктор Кашшаи покидает свой пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.
Как сообщает Sport24, контракт Кашшаи с РФС был рассчитан до лета 2022 года, однако неустойку за досрочное расторжение ему платить не будут. Венгерский специалист получит только сумма, равную трем его окладам.
По официальной версии Кашшаи ушел в отставку из-за организационных изменений в РФС.
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