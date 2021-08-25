Названа сумма предстоящего трансфера Каумриза в "Спартак"

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Названа сумма предстоящего трансфера Каумриза в "Спартак"

Фото: инстаграм Максимилиана Кауфриза/Автор неизвестен

Защитник "Сент-Трюйдена" Максимилиан Кауфриз перейдет в московский "Спартак" за 2,5 миллиона евро, сообщает бельгийский инсайдер Саша Тавальери в своем твиттере.

Таким образом, российский клуб выплатит полную сумму отступных за игрока. В ближайшее время бельгиец прилетит в Россию, чтобы пройти медицинское обследование. 

24-летний Кауфриз выступает за "Сент-Трюйден" с 2020 года. Всего он провел за клуб 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Спартак" перехватил трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru
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