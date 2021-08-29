Названа сумма предстоящего трансфера Влашича в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич перейдет в лондонский "Вест Хэм" за 27 миллионов евро, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, сумма может увеличиться за счет бонусов. Сделка будет оформлена до закрытия летнего трансферного окна. Таким образом, хорват вернется в Премьер-лигу, где ранее выступал за "Эвертон".

23-летний Влашич в нынешнем сезоне провел за ЦСКА пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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