Названа сумма сделки "Барселоны" со Spotify

"Барселона" получит сотни миллионов евро в рамках сделки со Spotify, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в общей сложности каталонский клуб может получить 275 миллионов евро. При этом название Spotify будет включено в название стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу".

Спонсорское соглашение заключено на четыре года, но затем может быть продлено еще на 15 лет.

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