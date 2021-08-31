Названа сумма трансфера Камавинга в "Реал"

Фото инстаграм Эдуардо Камавинга

Стало известно, сколько мадридский "Реал" заплатит за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 31 миллиона евро + бонусы.

В понедельник вечером французский хавбек прошёл медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к новой команде.

Ради перехода в "Реал" 18-летний Камавинга отказал ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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