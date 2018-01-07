Названа сумма трансфера Коутиньо в "Барселону"

Издание El Mundo Deportivo, назвало сумму трансфера полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям издания, переход бразильца обошелся "сине-гранатовым" в 150 миллионов евро, 120 миллионов из которых были выплачены сразу, а еще 30 миллионов могут быть перечислены на счета "красных" в виде все возможных бонусов.

Однако отмечается, что мерсисайдцы получили за 25-летнего хавбека 160 миллионов евро - еще 10 миллионов клубу были выплачены самим игроком.

Напомним, Гари Невилл прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru