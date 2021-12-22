Названа сумма трансфера норвежца Ботхейма в "Краснодар"
Фото: инстаграм Эрика Ботхейма/Автор неизвестен
Норвежский нападающий Эрик Ботхейм перешел в "Краснодар" из "Буде-Глимт" почти за восемь миллионов евро, сообщает Verdens Gang.
По сведениям источника, данная сумма за счет бонусов может увеличиться до 10 миллионов евро. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, а затем подпишет с российским клубом контракт на 3,5 года.
21-летний Ботхейм выступал за "Буде-Глимт" с 2021 года. Всего он провел за клуб 46 матчей, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Люн", "Русенборг" и "Стабек".
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