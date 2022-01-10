Названа сумма трансфера Сергеева в "Зенит"
Фото: РФС/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" заплатил 2,2 миллиона евро за нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, сообщает портал Transfermarkt.
Футболист подписал с клубом из Санкт-Петербурга личный контракт, который будет действовать до лета 2025 года.
26-летний Сергеев является воспитанником Череповецкого футбола. За "Крылья Советов" он выступал с 2020 года. Ранее играл за "Череповец-Аист", "Строгино", "Ригу", "Тамбов" и "Торпедо". В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
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